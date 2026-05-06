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Жилой квартал Appartement a louer kiriat yovel jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$2,647
;
8
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ID: 39817
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Moshe Kleinman, 12

О комплексе

Перевод
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Красивая новая квартира из 4 комнат, никогда не заселенная. • балкон 85 м2 + 12 м2 • Западная ориентация • Четвертый этаж из 10 • Подъем в режиме Шаббат Мамад (безопасная комната) в квартире • Родительский номер с душем • Центральная ванная комната с ванной • Кондиционер • Частная парковка • пещера

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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Жилой квартал Appartement a louer kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,647
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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