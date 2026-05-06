Жилой квартал A vendre ein hayam hadera mini penthouse 5 piEces

БЖ ?️ RE/MAX Hadera предлагает эксклюзивный продукт. 5-комнатный мини-пентхаус с исключительным беспрепятственным видом на море и заповедник Гадор! Редкая недвижимость, предлагающая пространство, комфорт и захватывающие виды. ✨ Активы квартиры: ? Просторная 5-комнатная квартира (125 м2) с умным распределением, ? Огромное жилое пространство с прямым выходом на великолепную террасу площадью 50 м2, ? Открытый вид на море и заповедник Гадор, исключительная панорама, которой мы не устаем! ? Большая кухня, идеально подходящая для любителей кухни. ? Мастер-люкс с частной ванной комнатой, ? 3 другие комнаты, с ванной комнатой, которые должны быть расположены по желанию; ? Безопасная комната наверху, 2 лифта, ? 2 частных парковочных места! ? Редкая недвижимость в одном из самых востребованных районов Хадеры, с пешеходным доступом к морю, торговым центром района, большим парком и с быстрым доступом на машине к автомагистрали, торговой деревне Mall Ha'hof, поезду... ? Первый пришел, первый подал! Чтобы связаться с нами: Рахель Хая Бенгигуи Директор франкоязычного отдела RE/MAX Hadera Лицензия 313736