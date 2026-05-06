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Жилой квартал A vendre ein hayam hadera mini penthouse 5 piEces

Хадера, Израиль
от
$1,30 млн
;
8
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ID: 39815
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Arzei HaLevanon

О комплексе

Перевод
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БЖ ?️ RE/MAX Hadera предлагает эксклюзивный продукт. 5-комнатный мини-пентхаус с исключительным беспрепятственным видом на море и заповедник Гадор! Редкая недвижимость, предлагающая пространство, комфорт и захватывающие виды. ✨ Активы квартиры: ? Просторная 5-комнатная квартира (125 м2) с умным распределением, ? Огромное жилое пространство с прямым выходом на великолепную террасу площадью 50 м2, ? Открытый вид на море и заповедник Гадор, исключительная панорама, которой мы не устаем! ? Большая кухня, идеально подходящая для любителей кухни. ? Мастер-люкс с частной ванной комнатой, ? 3 другие комнаты, с ванной комнатой, которые должны быть расположены по желанию; ? Безопасная комната наверху, 2 лифта, ? 2 частных парковочных места! ? Редкая недвижимость в одном из самых востребованных районов Хадеры, с пешеходным доступом к морю, торговым центром района, большим парком и с быстрым доступом на машине к автомагистрали, торговой деревне Mall Ha'hof, поезду... ? Первый пришел, первый подал! Чтобы связаться с нами: Рахель Хая Бенгигуи Директор франкоязычного отдела RE/MAX Hadera Лицензия 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Досуг

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Хадера, Израиль
от
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