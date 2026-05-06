Жилой квартал A vendre ein hayam hadera mini penthouse 5 piEces

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БЖ
?️ RE/MAX Hadera предлагает эксклюзивный продукт.
5-комнатный мини-пентхаус с исключительным беспрепятственным видом на море и заповедник Гадор!
Редкая недвижимость, предлагающая пространство, комфорт и захватывающие виды.
✨ Активы квартиры:
? Просторная 5-комнатная квартира (125 м2) с умным распределением,
? Огромное жилое пространство с прямым выходом на великолепную террасу площадью 50 м2,
? Открытый вид на море и заповедник Гадор, исключительная панорама, которой мы не устаем!
? Большая кухня, идеально подходящая для любителей кухни.
? Мастер-люкс с частной ванной комнатой,
? 3 другие комнаты, с ванной комнатой, которые должны быть расположены по желанию;
? Безопасная комната наверху, 2 лифта,
? 2 частных парковочных места!
? Редкая недвижимость в одном из самых востребованных районов Хадеры, с пешеходным доступом к морю, торговым центром района, большим парком и с быстрым доступом на машине к автомагистрали, торговой деревне Mall Ha'hof, поезду...
? Первый пришел, первый подал!
Чтобы связаться с нами:
Рахель Хая Бенгигуи
Директор франкоязычного отдела RE/MAX Hadera
Лицензия 313736
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
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