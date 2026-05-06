  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking

Жилой квартал Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking

Раанана, Израиль
от
$895,770
12.08.2026
$895,770
11.08.2026
$898,460
;
4
Оставить заявку
ID: 39807
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Моше Сне

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Расположенный на улице Ривка Говер в Раанане, этот 3,5-комнатный отель предлагает площадь 80 м2, парковочное место и расположен в очень хорошо обслуживаемом здании с лифтом. Благодаря своей исключительной яркости и высокому потенциалу, это идеальный выбор как для семьи, так и для инвестиций. Район отличается мирной атмосферой, зелеными парками, известными школами и близостью к магазинам. Наслаждаясь спокойствием, вы быстро соединяетесь с центром города Раанана и мостами в Тель-Авив. ? Товары в этом секторе пользуются большим спросом. Ожидание — это риск упустить прекрасную возможность.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Raanana magnifique appartement de 4 piEces rEnovE avec terrasse souccah et mamad
Раанана, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$3,00 млн
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,56 млн
Жилой квартал Dizengoff center 2 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$1,02 млн
Жилой квартал A ne pas manquer appartement spacieux renove et lumineux dans quartier calme
Тель-Авив, Израиль
от
$2,30 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
Раанана, Израиль
от
$895,770
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux a renover spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux a renover spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux a renover spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux a renover spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux a renover spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,30 млн
Квартира, расположенная между улицей Соколова и Базелем, 3 комнаты для ремонта площадью 79 м2 с потенциальными 3,5 комнатами. Лифт, миклат (убежище)
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Тель-Авив, Израиль
от
$699,300
Ссылка: TL 2502 Район: Флорентийский, рядом со всеми удобствами, Шук Левински и в 10 минутах ходьбы от Ротшильда Не пропустите! Идеальные инвестиции / фут на земле Хорошо сохранившееся здание 2 штуки Площадь 33 м2 терраса 4 этаж с лифтом Кондиционер В настоящее время арендуется по 4500 нис/месяц
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rez de jardin proche mer
Жилой квартал Rez de jardin proche mer
Жилой квартал Rez de jardin proche mer
Жилой квартал Rez de jardin proche mer
Жилой квартал Rez de jardin proche mer
Показать все Жилой квартал Rez de jardin proche mer
Жилой квартал Rez de jardin proche mer
Тель-Авив, Израиль
от
$982,350
Наземный сад на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от Бограшова и моря. Отдельный вход в здание. Первый этаж. Две комнаты. 43м2 + 35м2 сада (не зарегистрировано в кадастре/табо). Отремонтирован. 2 выставки: Север, Запад. Арендовано по 8100 ш/месяц. Цена: 2 950 000 ш
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации