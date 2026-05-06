Жилой квартал Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking

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Расположенный на улице Ривка Говер в Раанане, этот 3,5-комнатный отель предлагает площадь 80 м2, парковочное место и расположен в очень хорошо обслуживаемом здании с лифтом. Благодаря своей исключительной яркости и высокому потенциалу, это идеальный выбор как для семьи, так и для инвестиций.
Район отличается мирной атмосферой, зелеными парками, известными школами и близостью к магазинам. Наслаждаясь спокойствием, вы быстро соединяетесь с центром города Раанана и мостами в Тель-Авив.
? Товары в этом секторе пользуются большим спросом. Ожидание — это риск упустить прекрасную возможность.
Местонахождение на карте
Раанана, Израиль
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