Жилой квартал Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking

Расположенный на улице Ривка Говер в Раанане, этот 3,5-комнатный отель предлагает площадь 80 м2, парковочное место и расположен в очень хорошо обслуживаемом здании с лифтом. Благодаря своей исключительной яркости и высокому потенциалу, это идеальный выбор как для семьи, так и для инвестиций. Район отличается мирной атмосферой, зелеными парками, известными школами и близостью к магазинам. Наслаждаясь спокойствием, вы быстро соединяетесь с центром города Раанана и мостами в Тель-Авив. ? Товары в этом секторе пользуются большим спросом. Ожидание — это риск упустить прекрасную возможность.