Жилой квартал Projet neuf a ramat gan emplacement dexception 4 pieces

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Новый проект в Рамат-Гане - Исключительное расположение - 4 номера
Этот новый проект недвижимости в Рамат-Гане находится в стратегическом месте, в нескольких минутах от Тель-Авива. Он окружен популярными достопримечательностями, такими как национальный парк Рамат Ган, парк Яркон и торговый центр Аялон. Быстрый доступ к основным дорогам (Аялон, Заботинский, Рабин, Маршрут 4) и будущим станциям общественного транспорта облегчает ежедневные поездки. Район предлагает динамичную обстановку с известными учреждениями, такими как Школа искусств Талма Ялин и Академия Шенкара.
Уникальная архитектура, сочетающая историю и современность
Этот высококлассный проект, разработанный архитектором Гиди Бар Орианом, сочетает в себе современную 9-этажную башню с классическим зданием, классифицированным как исторический памятник. Это слияние между вневременным дизайном и современной архитектурой дает проекту уникальную подпись.
Высококлассные услуги для абсолютного комфорта
• Элегантный двухэтажный входной зал
• Быстрые лифты
• Безопасная подземная парковка
• Рафинированные общие зоны с зонами релаксации
• Пейзаж и ароматический сад
Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и забронировать новую квартиру в Рамат Ган.
Местонахождение на карте
Рамат-Ган, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно