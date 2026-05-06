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Жилой квартал Projet neuf a ramat gan emplacement dexception 4 pieces

Рамат-Ган, Израиль
от
$1,40 млн
12.08.2026
$1,40 млн
11.08.2026
$1,40 млн
;
5
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ID: 39792
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган

О комплексе

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Новый проект в Рамат-Гане - Исключительное расположение - 4 номера Этот новый проект недвижимости в Рамат-Гане находится в стратегическом месте, в нескольких минутах от Тель-Авива. Он окружен популярными достопримечательностями, такими как национальный парк Рамат Ган, парк Яркон и торговый центр Аялон. Быстрый доступ к основным дорогам (Аялон, Заботинский, Рабин, Маршрут 4) и будущим станциям общественного транспорта облегчает ежедневные поездки. Район предлагает динамичную обстановку с известными учреждениями, такими как Школа искусств Талма Ялин и Академия Шенкара. Уникальная архитектура, сочетающая историю и современность Этот высококлассный проект, разработанный архитектором Гиди Бар Орианом, сочетает в себе современную 9-этажную башню с классическим зданием, классифицированным как исторический памятник. Это слияние между вневременным дизайном и современной архитектурой дает проекту уникальную подпись. Высококлассные услуги для абсолютного комфорта • Элегантный двухэтажный входной зал • Быстрые лифты • Безопасная подземная парковка • Рафинированные общие зоны с зонами релаксации • Пейзаж и ароматический сад Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и забронировать новую квартиру в Рамат Ган.

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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