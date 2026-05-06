Жилой квартал Projet neuf a ramat gan emplacement dexception 4 pieces

Новый проект в Рамат-Гане - Исключительное расположение - 4 номера Этот новый проект недвижимости в Рамат-Гане находится в стратегическом месте, в нескольких минутах от Тель-Авива. Он окружен популярными достопримечательностями, такими как национальный парк Рамат Ган, парк Яркон и торговый центр Аялон. Быстрый доступ к основным дорогам (Аялон, Заботинский, Рабин, Маршрут 4) и будущим станциям общественного транспорта облегчает ежедневные поездки. Район предлагает динамичную обстановку с известными учреждениями, такими как Школа искусств Талма Ялин и Академия Шенкара. Уникальная архитектура, сочетающая историю и современность Этот высококлассный проект, разработанный архитектором Гиди Бар Орианом, сочетает в себе современную 9-этажную башню с классическим зданием, классифицированным как исторический памятник. Это слияние между вневременным дизайном и современной архитектурой дает проекту уникальную подпись. Высококлассные услуги для абсолютного комфорта • Элегантный двухэтажный входной зал • Быстрые лифты • Безопасная подземная парковка • Рафинированные общие зоны с зонами релаксации • Пейзаж и ароматический сад Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и забронировать новую квартиру в Рамат Ган.