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Жилой квартал Superbe 2 pieces a cote du parc dans un immeuble neuf avec parking

Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
12.08.2026
$1,21 млн
11.08.2026
$1,21 млн
;
10
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ID: 39775
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Bavli, 47

О комплексе

Перевод
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Новый для эксклюзивной продажи 47 улица Бавли, рядом с парком Хаяркон Тихая, зеленая и центральная улица в популярном районе Бавли В рамках новой программы элитной недвижимости был подписан Yaron Tibet, доступный в сентябре 2026 года. Функциональная и светлая квартира 55 м2 + солнечная терраса 8,5 м2 с открытым видом на запад 4 этаж с лифтом Экспозиция запад и юг Мамад Подземная парковка

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
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Жилой квартал Superbe 2 pieces a cote du parc dans un immeuble neuf avec parking
Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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