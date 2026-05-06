Жилой квартал Superbe 2 pieces a cote du parc dans un immeuble neuf avec parking

Хадера, Израиль

Новый результат - RE/MAX сбор Исключительное частное поместье в самом сердце Хадеры! Есть объекты, которые мы посещаем... И есть те, в кого мы влюбляемся с самого первого момента... Добро пожаловать в одно из самых красивых свойств Хадеры: настоящий рай мира, где роскошь, пространство, уе…