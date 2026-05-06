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Жилой квартал A louer a tel aviv 2 pieces proche mer

Тель-Авив, Израиль
от
$3,164
;
11
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ID: 39768
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Allenby, 71

О комплексе

Перевод
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Англ Алленби / Geoula Очень красивое восстановленное здание Первый этаж с лифтом 2 штуки, включая мамочку Жилая площадь 50 м2 Балкон 8 м2 Тихо 288 шекелей ваада 600 шекелей, Арнона 9000 NIS в месяц

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,164
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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