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Жилой квартал A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$3,830
;
10
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ID: 39753
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Leonardo da Vinci, 2

О комплексе

Перевод
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Ссылка: 6999 Район: Сарона, рядом со всеми удобствами 4 пьесы, в том числе «Мама» Площадь 90 м2 Терраса 12 м2 12 этаж с лифтами Кондиционер 2 ванные комнаты, 3 туалета Частная парковка Услуги здания: охрана и спортзал Вход: 23/08/2026

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
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Жилой квартал A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$3,830
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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