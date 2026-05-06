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Жилой квартал Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann

Тель-Авив, Израиль
от
$1,03 млн
08.08.2026
$1,03 млн
07.08.2026
$1,03 млн
06.08.2026
$1,03 млн
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11
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ID: 39713
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Bnei Moshe, 21

О комплексе

Перевод
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Цена упала! В 25 лет, улица Бней Моше, недалеко от Иегуды Маккаби, превосходная квартира для продажи исключительно. Около 74 м2 жилой площади, залитой светом. Просторный, элегантный и отремонтированный. Второй этаж без лифта. Тихая улица. Возможное будущее развитие (TAMA).

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Тель-Авив, Израиль
от
$1,03 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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