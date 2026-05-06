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Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite