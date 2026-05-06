  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite

Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite

Ашкелон, Израиль
от
$832,500
08.08.2026
$832,500
07.08.2026
$830,000
06.08.2026
$832,500
;
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite
1
Оставить заявку
ID: 39703
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Ashdod

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Proche du centre ville au calme
Раанана, Израиль
от
$3,996
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$2,10 млн
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
Нетания, Израиль
от
$815,850
Жилой квартал Magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Ашкелон, Израиль
от
$1,42 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$832,500
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал 3 pieces balcon neuf proche mer
Жилой квартал 3 pieces balcon neuf proche mer
Жилой квартал 3 pieces balcon neuf proche mer
Жилой квартал 3 pieces balcon neuf proche mer
Жилой квартал 3 pieces balcon neuf proche mer
Показать все Жилой квартал 3 pieces balcon neuf proche mer
Жилой квартал 3 pieces balcon neuf proche mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Новое строительство между Гордоном и Хилтоном. Совместное владение 7 этажами с 2 лифтами. Спортивный зал в здании. Высококлассная стоянка. Частный погреб 12м2. Выпуск 2026 года. Банковские гарантии. Идеально подходит как первая покупка, квартира для отдыха, нога к земле или инвестиции
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe appartement emplacement de premier choix
Жилой квартал Superbe appartement emplacement de premier choix
Жилой квартал Superbe appartement emplacement de premier choix
Жилой квартал Superbe appartement emplacement de premier choix
Жилой квартал Superbe appartement emplacement de premier choix
Показать все Жилой квартал Superbe appartement emplacement de premier choix
Жилой квартал Superbe appartement emplacement de premier choix
Тель-Авив, Израиль
от
$4,33 млн
Превосходная квартира на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице за отелем Kempinski, в нескольких шагах от моря. Новое здание 2020 года. 4 этаж с лифтом. Четыре комнаты. 2 ванные комнаты. 3 У.К. 130 м2 + 13 м2 терраса с частичным видом на море. Мамад. Масштабный ремонт. 1 парковочное место. Сп…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Показать все Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,16 млн
Продать 3 части заклинания и запрета через 2 минуты игры, Тель-Авив Расположенная на тихой и престижной улице всего в 2 минутах ходьбы от Королевского пляжа, эта красивая 3-комнатная квартира является настоящей жемчужиной. Расположенный на 1-м поднятом этаже прекрасно сохранившегося и полно…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации