Жилой квартал Vue imprenable sur tout tel aviv

Квартира на продажу в Тель-Авиве, в красивой Башне Мидтауна! Башня расположена в центре Тель-Авива, недалеко от садов Сароны, Азриели, центра города и легко доступна на общественном транспорте, с въездом и выездом из города. Здание предлагает комплексные услуги, в том числе роскошный вестибюль с охраной 24/7, тренажерный зал и открытый бассейн и многое другое. Квартира светлая и удобная 40м с 6 лифтами 3 штуки (4 штуки изначально) 2 ванные комнаты 95 м2 + 12 м2 терраса 2 парковочных места 1 подвал Мамад Большой салон Цена: 5,000,000sh