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Жилой квартал A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba

Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
;
10
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ID: 38265
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Бар Кохбы, 33

О комплексе

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FOR SALE – 3 номера в новом бутик-здании в Тель-Авиве Расположенная в тихой и очень востребованной улице, эта элегантная квартира сочетает в себе высококачественные услуги, комфорт и функциональность. Характеристики: • Новое здание магазина (Tofes 4) • 86 м2 жилой площади • Солнечная терраса 13 м2 • Большие 3 штуки • Идеально оптимизированное расположение • Просторная гостиная с большими окнами залива • Прекрасный родительский костюм Mamad (безопасная комната) • 2 ванные комнаты • Роботизированная парковка • Высококачественные услуги

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
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