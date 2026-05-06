Жилой квартал A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba

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FOR SALE – 3 номера в новом бутик-здании в Тель-Авиве
Расположенная в тихой и очень востребованной улице, эта элегантная квартира сочетает в себе высококачественные услуги, комфорт и функциональность.
Характеристики:
• Новое здание магазина (Tofes 4)
• 86 м2 жилой площади
• Солнечная терраса 13 м2
• Большие 3 штуки
• Идеально оптимизированное расположение
• Просторная гостиная с большими окнами залива
• Прекрасный родительский костюм
Mamad (безопасная комната)
• 2 ванные комнаты
• Роботизированная парковка
• Высококачественные услуги
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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