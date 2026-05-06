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Жилой квартал Holyland bait vagan

Иерусалим, Израиль
от
$4,60 млн
;
3
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ID: 37947
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    brhm prrh

О комплексе

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В самом сердце Бейт-Вагана наконец-то доступна новая фаза комплекса Holyland с широким выбором апартаментов от 3 комнат до пентхауса и первого этажа.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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Жилой квартал Holyland bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$4,60 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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