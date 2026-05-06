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Жилой квартал Magnifique duplex avec jardin a louer

Иерусалим, Израиль
от
$15,000
;
10
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ID: 37930
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Dina, 8

О комплексе

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В самом сердце района Бака, великолепный дуплекс с садом, яркий и просторный, предлагающий все очарование подлинного характера Иерусалима с высокими потолками. Ориентации: Юг, Север и Восток Дуплекс с садом 4 штуки 2 полные ванные комнаты 100 м2 Частный сад площадью 30 м2 Полностью оборудована высококлассными услугами Нет парковки Аренда: 15 000 в месяц

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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Жилой квартал Magnifique duplex avec jardin a louer
Иерусалим, Израиль
от
$15,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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