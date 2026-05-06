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Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove pres de rothschild au calme

Тель-Авив, Израиль
от
$4,19 млн
;
11
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ID: 37938
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Oliphant, 9

О комплексе

Перевод
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исключительно для продажи, 10 улица Олифант В тихом и буколическом районе центра города Просторная и комфортабельная 3-комнатная квартира Неограниченный вид на север Третий этаж без лифта Приблизительно 85 м2, северо-западная и юго-восточная ориентация Квартира, полная очарования телавивиан Дубовый паркет Кондиционер и укрытие в здании Парковка рядом

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove pres de rothschild au calme
Тель-Авив, Израиль
от
$4,19 млн
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