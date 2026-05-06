Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove pres de rothschild au calme

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исключительно для продажи,
10 улица Олифант
В тихом и буколическом районе центра города
Просторная и комфортабельная 3-комнатная квартира
Неограниченный вид на север
Третий этаж без лифта
Приблизительно 85 м2, северо-западная и юго-восточная ориентация
Квартира, полная очарования телавивиан
Дубовый паркет
Кондиционер и укрытие в здании
Парковка рядом
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
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