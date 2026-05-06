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Жилой квартал Rare a la location maison avec piscine

Раанана, Израиль
от
$42,000
;
Жилой квартал Rare a la location maison avec piscine
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ID: 37928
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Yaacob Hazan

О комплексе

Перевод
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✨ Для аренды - Семейный дом с бассейном к западу от Раананы ✨Расположенный в тихом и востребованном районе западной Раананы, этот дом предлагает редкую среду обитания для семьи, которая ищет пространство, комфорт и экстерьер. Построенный на участке площадью 380 м2, дом развивает около 420 м2, построенный с красивыми объемами и реальным разделением жилых помещений. ✔️ 8 штук + мама ✔️ 5 спален ✔️ Двойное пребывание ✔️ Большой подвал ✔️ Частный бассейн ✔️ Приятный и легкий для жизни сад Яркий и функциональный дом, идеально подходящий для семьи, желающей насладиться востребованной жилой средой, оставаясь при этом рядом с удобствами.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Rare a la location maison avec piscine
Раанана, Израиль
от
$42,000
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