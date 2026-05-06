Жилой квартал Rare a la location maison avec piscine

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✨ Для аренды - Семейный дом с бассейном к западу от Раананы ✨Расположенный в тихом и востребованном районе западной Раананы, этот дом предлагает редкую среду обитания для семьи, которая ищет пространство, комфорт и экстерьер.
Построенный на участке площадью 380 м2, дом развивает около 420 м2, построенный с красивыми объемами и реальным разделением жилых помещений.
✔️ 8 штук + мама
✔️ 5 спален
✔️ Двойное пребывание
✔️ Большой подвал
✔️ Частный бассейн
✔️ Приятный и легкий для жизни сад
Яркий и функциональный дом, идеально подходящий для семьи, желающей насладиться востребованной жилой средой, оставаясь при этом рядом с удобствами.
Местонахождение на карте
Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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