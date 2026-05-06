Жилой квартал Rare a la location maison avec piscine

✨ Для аренды - Семейный дом с бассейном к западу от Раананы ✨Расположенный в тихом и востребованном районе западной Раананы, этот дом предлагает редкую среду обитания для семьи, которая ищет пространство, комфорт и экстерьер. Построенный на участке площадью 380 м2, дом развивает около 420 м2, построенный с красивыми объемами и реальным разделением жилых помещений. ✔️ 8 штук + мама ✔️ 5 спален ✔️ Двойное пребывание ✔️ Большой подвал ✔️ Частный бассейн ✔️ Приятный и легкий для жизни сад Яркий и функциональный дом, идеально подходящий для семьи, желающей насладиться востребованной жилой средой, оставаясь при этом рядом с удобствами.