Жилой квартал Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine

В роскошном комплексе Amdar Residence с бассейн, сады, спортзал сауна, 24/7 охрана, парковка, лифт и лифт шабаш, мирное расположение, вид на море и бассейн Ежемесячная арендная плата: 8 100 нис (включая сборы за совместное владение) + жилищный налог / арнона 400 шекелей в месяц 3,5 - 112 м2 штук + 54 м2 террасы (37 м2 + 17 м2), 2 спальни + 1 мамочка / комната безопасности, установленная в раздевалке Квартирные предложения 1 ванная комната 1 душевая комната -2 Вс, • полностью оборудованная двойная кухня (молоко/мясо); кондиционер, холодильник, кабельное телевидение, Посудомоечная машина, сигнализация... тройная экспозиция, очень яркая, полностью восстановлен в декабре 2025 года Полный вид на море Расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа и торговый центр