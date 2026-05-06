Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Ашдод, Израиль
от
$1,21 млн
6
ID: 37886
Дата обновления: 31.05.2026

О комплексе

Мы рады представить вашу будущую квартиру, расположенную в новом районе Шимон Перес в Ашдоде. Специальные предложения и условия оплаты: 4 комнатные апартаменты Площадь: 122 м2 жилой площади + 14 м2 террасы Цена от 3 140 000 Апартаменты 5 комнат Поверхность: жилая площадь 131 м2 + 14 м2 террасы Цена от 3 400 000 Условия оплаты: 7 % на подпись 8% в начале работы 85% при доставке Без индексации! Цена установлена сегодня на доставку через 5 лет! Технические характеристики – апартаменты от 4 до 5 комнат Строительство: Зеленое строительство по 5281 Натуральный каменный фасад или Порчелланоса Производительность тепловой и акустической изоляции Высокая высота потолка в общих зонах Интеллектуальный лифт с дизайном освещения Видеоинтерком с цветным экраном Просторный входной зал, техническая комната и велосипедная комната Предварительная установка воздуховодного кондиционирования Бронированная дверь при входе, высокотехнологичные внутренние двери Интеллектуальная электрическая система Частное пространство для хранения для каждой единицы Интерьер квартир: Современная и светлая архитектура Плитка высокого класса Porcellanosa (100x100 / 80x80 см) Просторный балкон с дизайном стеклянных перил Подготовка к джакузи и открытой кухне на балконе (в зависимости от модели) Телевизор и розетки RJ45 во всех номерах Электрические жалюзи с конструктивными переключателями Предварительно установленный воздуховодный кондиционер 3x25A трехфазное электричество Ванные комнаты и санитарные сооружения: Современная плитка во всех частях воды Висячая мебель + зеркало в родительском люксе Двойная раковина в детской ванной комнате (в зависимости от квартиры) WC подвешен во всех ванных комнатах Аэраторы установлены в каждой ванной комнате Кухня: Высококачественная кухня с центральным островом Встроенная раковина с дизайнерским краном Место для посудомоечной машины, духовки и двойного холодильника Кварцевая или гранитная столешница Большое хранилище Подготовка к электрической зарядной станции для автомобиля Ашдод - это расширяющийся город с высоким потенциалом развития. Шимон Перес будет включать: Около 3600 новых единиц жилья Динамические коммерческие зоны Современные государственные учреждения Большие зеленые насаждения для оптимального качества жизни Это позволит создать новые рабочие места и удовлетворить растущий спрос на жилье. Стратегическое расположение: Рядом с университетским кампусом, парком высоких технологий и станцией этот проект недвижимости предлагает современную, динамичную и связанную среду обитания.

Актуальные новости в Израиле
06.05.2026
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
