Жилой квартал Projet neuf givat chmouel

Проект Гивата Шмуэля - Маленький Нойиля Тель-Авива
Mordecai Khayat представляет исключительный проект, расположенный в одном из самых популярных районов Израиля.
Стратегическое расположение в самом сердце Гиват Шмуэль, недалеко от синагог, магазинов и дорог, ведущих прямо в Тель-Авив.
Зачем инвестировать в Гивата Шмуэля?
? Идеальное расположение: между Тель-Авивом, Рамат-Ганом, Бней-Браком и Университетом Бар-Илан возле открытого каньона Офер
Прямое сообщение: быстрый доступ к автомагистралям и центру страны
Город высокого класса: высокое качество жизни, школы передового опыта, услуги высокого уровня
Поддержка франкоязычных семей: школы, адаптированные к детям Олима Хадашима, школьные помощники и персонализированная поддержка
Динамичная и безопасная социальная среда: идеально подходит для требовательных семей и инвесторов
Типы доступных квартир:
• 3 комнаты – 78 м2 + терраса 13 м2
• 4 комнаты – 95 м2 + терраса 13 м2
• 5 номеров – 125 м2 + терраса 90 м2
• 5 номеров – 123 м2 + терраса 15 м2
Высококачественные услуги:
Керамический гранитный плиточный фарфор 100 × 100
Паркетные или плиточные комнаты
Терраса на выбор: плитка / паркет / тик
Централизованный кондиционер VRF последнего поколения
Дизайн интерьерных дверей и high-end
Пользовательская кухня с мраморной столешницей
Ванные комнаты с черепицей до потолка
Уборные приостановлены
Домой Кино Подготовка
Электрические магазины по всему дому
Клапаны высшего качества
Выгодные финансовые условия:
7% при подписании договора
13% при получении разрешения (июнь 2026)
80% при доставке ключей (июнь 2029)
Фиксированная цена без индексации
