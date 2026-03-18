Жилой квартал Haut standing

Северный сад
Третий и последний комплекс создан в Агамимском районе Ашкелона. Северный сад представляет собой комплекс, состоящий из 10 зданий от 6 до 8 этажей, каждое здание имеет всего 3 квартиры на посадку. Кроме того, вы будете наслаждаться общественным садом и спортивными сооружениями, а также легким доступом к муниципальному бассейну и теннисному корту. Комплекс расположен рядом с различными учебными заведениями, торговым центром, комплексами отдыха и рядом с основными маршрутами движения.
Оборудование:
- Трехфазное электричество
- Подготовка к мини-центральному кондиционеру
Телевизионный интерком
- Пункты связи: телефон и телевидение в каждой комнате
- Подготовка к потолочному вентилятору в номерах
Переключитесь на входе, чтобы включить и выключить все освещение в доме
Таймер для электрического радиатора
Квартирная система для мониторинга и контроля потребления электроэнергии
Качественные межкомнатные двери
- Электрические магазины (за исключением ванных комнат и ванных комнат)
- В сухих помещениях пол в керамическом граните 60/60. В квартирах 5 комнат и апартаментов с садом - в сухих комнатах пол в гранитном фарфоре 80/80
Террасный кран
Квартира 3 номера от 1,590 000 шекелей и 1,632 000 шекелей (некоторые с подвалом и кондиционером)
4 штуки из 1.850.000 ниш
Для получения дополнительной информации не стесняйтесь!
Местонахождение на карте
Ашкелон, Израиль
