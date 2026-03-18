Жилой квартал Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel

$3,37 млн
$3,37 млн
ID: 35977
Дата обновления: 06.05.2026

Местонахождение

Всего в нескольких шагах от Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard и в 5 минутах ходьбы от пляжа этот уникальный дуплекс пентхауса расположен на полностью отремонтированной улице, в новом здании бутика с сохранившейся архитектурой, на 5-м этаже с лифтом. Основные характеристики • 135 м2 жилой площади • 46 м2 террасы (6 м2 + 40 м2) • Подвал включен • Возможность парковки Первый уровень • Большая светлая гостиная с открытой кухней • 3 спальни, включая мастер-люкс с ванной комнатой и террасой 6 м2 • Вторая независимая ванная • Плакаты, встроенные в каждую комнату • Комната - это мамочка (безопасная комната) Более высокий уровень • Универсальное пространство (идеально подходит как вторая гостиная, офис или зона для чтения) • Ванная комната с туалетом • Доступ к исключительной террасе на крыше 40 м2, оборудованной открытой кухней и интегрированным барбекю • разрешение на джакузи • Открытый просмотр - идеально подходит для получения или наслаждения полной конфиденциальностью Строительство и финиш • Высококачественная отделка и премиальные материалы • Современный бутик с несколькими квартирами Затраты • Цена: 9 900 000 • Плата за совместное владение (vaad bayit): 900/месяц Муниципальные налоги (арнона): 1 800 / каждые 2 месяца Будущее улицы Кинг-Джордж В рамках реконструкции улицы Кинг-Джордж прямо напротив здания планируется большой зеленый бульвар. Таким образом, пентхаус будет иметь открытый вид на благоустроенный проспект без будущего строительства. Кроме того, Magen David Square (King George Square, Allenby, Shenkin и Nahalat Binyamin) вскоре станет крупным узлом общественного транспорта, обслуживаемым двумя основными линиями: фиолетовой трамвайной линией и линией метро M2, всего в 100 метрах от отеля. Уникальная возможность!

Жилой квартал Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Борохов - Кирьят Гайовель, Иерусалим Престижный адрес в самом сердце процветающего района Ваша новая жизнь начинается здесь Откройте для себя уникальный жилой проект на улице Борохова, один из самых популярных адресов Кирьят Гайовель. Тихая и зеленая зона, в нескольких минутах от трамвая и …
Жилой квартал Super affaire appartement 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
БЖ RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui предлагает очаровательную квартиру в центре города Хадера, улица Харав Овадия Йосеф, яркая квартира по исключительной цене! Характеристики: ⭐ Квартира 4 комнаты площадью около 100 м2 ⭐ Большая гостиная с выделенной столовой ⭐ Солнечная терраса ⭐ Мастер л…
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Новая 3-комнатная квартира с прекрасным открытым видом на сады. Терраса 25 м2. Сукка. Вид на юг и запад. 2 подземные парковки и подвал
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
