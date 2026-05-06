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Жилой квартал 3 pieces a renover 2 balcons proche mer

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35221
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Sirkin, 3

О комплексе

Улица Сиркин (близ Буграшова) Большие 3 комнаты 68м2 нетто + балконы 12м2 на улице Здание Баухауса не отремонтировано Красивый потолок высотой

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$2,95 млн
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf entierement meuble haut standing luxueux magnifique proche de la mer spacieux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf entierement meuble haut standing luxueux magnifique proche de la mer spacieux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf entierement meuble haut standing luxueux magnifique proche de la mer spacieux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf entierement meuble haut standing luxueux magnifique proche de la mer spacieux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf entierement meuble haut standing luxueux magnifique proche de la mer spacieux
Показать все Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf entierement meuble haut standing luxueux magnifique proche de la mer spacieux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf entierement meuble haut standing luxueux magnifique proche de la mer spacieux
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Агентство
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Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
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Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
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