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Жилой квартал Maison privative avec piscine

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35208
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Mizan, 14

О комплексе

Частный дом площадью 160 м2 на 250 м2 земли. Бассейн и сад. Работы не планируется. Идеально для семьи. Высококачественный жилой район.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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