Жилой квартал Appartement 5 pieces 130m2 bayit vegan jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Квартира в очень хорошем состоянии 5 номеров, 130м2 1-й этаж, терраса 15м2
Расположено на улице Bayit Vegan Moshe Zilberg
4 спальни (родительская комната)
2 ванные комнаты, 3 туалета
кондиционер, лифт, парковка и погреб, доступ для инвалидов
Цена: 4.500,000sh.
агентская комиссия 2% + мадам
Для получения дополнительной информации или для организации визита, немедленно позвоните нам по следующему номеру: Симон
Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно
БЖ
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет собой просторный дом с приятным садом в тихом районе франкоязычных семей.
Его характеристики:
- Дом 5,5 комнат площадью 170 м2,
- Поле 350 м2,
- Яркая гостиная,
- Кашерская кухня,
- Безопасная комната на первом этаже,
- 4 дополнительных …