  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement 5 pieces 130m2 bayit vegan jerusalem

Жилой квартал Appartement 5 pieces 130m2 bayit vegan jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
05.03.2025
$1,21 млн
17.02.2025
$1,21 млн
24.12.2024
$1,19 млн
;
Жилой квартал Appartement 5 pieces 130m2 bayit vegan jerusalem
1
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23475
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира в очень хорошем состоянии 5 номеров, 130м2 1-й этаж, терраса 15м2 Расположено на улице Bayit Vegan Moshe Zilberg 4 спальни (родительская комната) 2 ванные комнаты, 3 туалета кондиционер, лифт, парковка и погреб, доступ для инвалидов Цена: 4.500,000sh. агентская комиссия 2% + мадам Для получения дополнительной информации или для организации визита, немедленно позвоните нам по следующему номеру: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Hauts plafonds luxueux magnifique
Раанана, Израиль
от
$2,38 млн
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,68 млн
Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Жилой квартал Une villa de reve au prix d un appartement a tel aviv
Хадера, Израиль
от
$2,22 млн
Жилой квартал Maison refaite a neuf de haut standing
Хадера, Израиль
от
$870,790
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement 5 pieces 130m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Центральное и тихое место с видом на 4-комнатный люминесцентный дуплекс прогулка возле Emek refaim. Парковка и подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$519,665
Фридар в центре заказал 5 этажей, доступных сразу
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En exclusivite une maison cosy dans le quartier neve haim a hadera
Жилой квартал En exclusivite une maison cosy dans le quartier neve haim a hadera
Хадера, Израиль
от
$969,105
БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет собой просторный дом с приятным садом в тихом районе франкоязычных семей. Его характеристики: - Дом 5,5 комнат площадью 170 м2, - Поле 350 м2, - Яркая гостиная, - Кашерская кухня, - Безопасная комната на первом этаже, - 4 дополнительных …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации