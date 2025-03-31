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Виллы в Hof HaSharon Regional Council, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Hof HaSharon Regional Council, Израиль
Вилла 7 комнат
Hof HaSharon Regional Council, Израиль
Число комнат 7
Площадь 260 м²
очень красивый дом на Полеге недалеко от страны тихая улица очень хорошо поесть сад с бассейном
$2,49 млн
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Параметры недвижимости в Hof HaSharon Regional Council, Израиль

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов