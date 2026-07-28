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Жилье в Hof HaSharon Regional Council, Израиль

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1 объект найдено
Пентхаус 6 комнат в Tel Aviv Subdistrict, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Tel Aviv Subdistrict, Израиль
Число комнат 6
Площадь 175 м²
Источник: HR 141 Район: Gllil Ям, недалеко от моря Великолепный пентхаус девять каблан 6 ком…
$4,59 млн
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Параметры недвижимости в Hof HaSharon Regional Council, Израиль

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