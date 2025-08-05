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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Ashkelon Subdistrict, Израиль

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 3 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Для аренды - 3-комнатный кокет в Ашдоде (район Юд Алеф) Для аренды очаровательной 3-комнатн…
$1,348
в месяц
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 192 м²
Аренда - Квартира 5 комнат - Город Ашдод Превосходная квартира 192 м2 с террасой 16 м2, рас…
$2,079
в месяц
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 165 м²
Квартира 5 номеров - Rue Kineret, Ashdod (район Youd Alef) Для аренды просторная 5-комнатна…
$1,882
в месяц
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