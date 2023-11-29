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Дома в Ungasan, Индонезия

виллы
13
16 объектов найдено
Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, центре Букита, Бали, Индонезия Пре…
€262,360
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Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Букит, Б…
€288,596
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€638,789
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€399,243
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€547,534
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€501,906
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€456,278
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€399,243
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€328,520
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€253,234
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Таунхаус 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом в Ungasan, Индонезия
Таунхаус 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл PARQ blue - это виллы на самом"инстаграмном" берегу Бали Мы выбрали лучшее …
€195,000
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Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в Ungasan, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
Ungasan, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 210 м²
3х-спальная вилла DHARMA RESIDENCE - настоящее искусство архитектуры, созданное мастерами св…
€590,000
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Вилла 1 спальня с балконом, с гаражом, с Pool в Ungasan, Индонезия
Вилла 1 спальня с балконом, с гаражом, с Pool
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Комплекс люксовых вилл в калифорнийском стиле на юге Бали. С панорамным видом на океан. С в…
€360,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
Ungasan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Комплекс люксовых вилл в калифорнийском стиле на юге Бали. С панорамным видом на океан. С в…
€990,000
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Вилла 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
Ungasan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Комплекс люксовых вилл в калифорнийском стиле на юге Бали. С панорамным видом на океан. С в…
€449,000
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Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в Ungasan, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
Ungasan, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 450 м²
3х-спальная вилла DHARMA RESIDENCE - настоящее искусство архитектуры, созданное мастерами св…
€810,000
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Параметры недвижимости в Ungasan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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