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Квартиры в Ungasan, Индонезия

квартиры-студии
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9 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Ungasan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Студия 30 м2 + балкон в лофт стиле комплекса Just Residence В стоимость включен базовый п…
€63,788
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
€102,206
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
€63,879
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€147,834
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€117,720
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€135,058
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€109,507
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Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€82,130
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Студия 60 м2 + балкон в лофт стиле комплекса Just Residence В стоимость включен базовый п…
€104,396
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Параметры недвижимости в Ungasan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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