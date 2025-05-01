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Таунхаусы в Табанане, Индонезия

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9 объектов найдено
Таунхаус в Tegalinggah, Индонезия
Таунхаус
Tegalinggah, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$150,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус 1 комната в Tua, Индонезия
Таунхаус 1 комната
Tua, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Таунхаус для инвестиции в будущее.Условия оплаты: депозит и заключение договора - 40%, ежеме…
$335,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус в Tegalinggah, Индонезия
Таунхаус
Tegalinggah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$135,004
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус 4 комнаты в Beraban, Индонезия
Таунхаус 4 комнаты
Beraban, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с частным садом и бассейном.30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей.Дол…
$455,800
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DDA Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Beraban, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Beraban, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с частным садом и бассейном.30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей.Дол…
$341,900
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DDA Real Estate
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Таунхаус 2 комнаты в Tua, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Tua, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Таунхаус на берегу океана с панорамным живописным видом.Таунхаус идеально подойдет для инвес…
$360,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Табанан, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Табанан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
BIOM – инновационный жилой комплекс в сердце Нуану!Вид на океан или сады!﻿Полная отделка под…
$430,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Beraban, Индонезия
Таунхаус 5 комнат
Beraban, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 382 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с частным садом и бассейном.30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей.Дол…
$886,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус 2 комнаты в Tua, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Tua, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с потрясающим видом на океан.Проект интересен для инвестиций, доходность от сдачи в…
$365,000
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DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Табанане, Индонезия

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