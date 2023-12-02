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Квартиры в Seminyak, Индонезия

однокомнатные
4
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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
🔝Современный комплекс премиум апартаментов в в 200м от пляжа Бату Белиг  В комплексе буде…
€165,250
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 35 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€174,431
в месяц
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престиж…
€187,910
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Комплекс предлагает престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающ…
€705,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Комплекс предлагает престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающ…
€415,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Комплекс предлагает престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающ…
€259,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Seminyak, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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