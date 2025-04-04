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Жильё в Semarapura, Индонезия

1 объект найдено
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Semarapura, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Semarapura, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Genuinely Paradise: Comfort and Style Ocean View Leasehold Villas for Sale in Nusa Penida P…
$244,000
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