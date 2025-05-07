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Квартиры-студии в Sanur, Индонезия

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6 объектов найдено
Студия в Sanur, Индонезия
Студия
Sanur, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/4
К продаже предлагается апартамент-студия 36 м2. в премиальном комплексе на берегу океана в п…
$99,000
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Студия в Sanur, Индонезия
Студия
Sanur, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/4
Апартамент-студия 36 м2. в премиальном комплексе на берегу океана в популярном районе Санур.…
$99,000
Оставить заявку
Студия в Sanur, Индонезия
Студия
Sanur, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/4
Апартамент-студия 36 м2. с видом на океан в премиальном комплексе на берегу океана в популяр…
$120,000
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Студия в Sanur, Индонезия
Студия
Sanur, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/4
Апартамент-студия 36 м2. в премиальном комплексе на берегу океана в популярном районе Санур.…
$99,000
Оставить заявку
Студия в Sanur, Индонезия
Студия
Sanur, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/4
К продаже предлагается апартамент-студия 36 м2. с видом на океан в премиальном комплексе на …
$120,000
Оставить заявку
Студия в Sanur, Индонезия
Студия
Sanur, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/4
К продаже предлагается апартамент-студия 36 м2. с видом на океан в премиальном комплексе на …
$108,000
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