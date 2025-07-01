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Жильё в Rote Ndao, Индонезия

3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Rote Ndao, Индонезия
Квартира 4 спальни
Rote Ndao, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 337 м²
Расположенный на нетронутых берегах Боа, недалеко от Нембералы, остров Роте, эта оперативная…
$711,548
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Вилла в Rote Ndao, Индонезия
Вилла
Rote Ndao, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 567 м²
Откройте для себя скрытую жемчужину Роте, расположенную на южной оконечности индонезийского …
$1,72 млн
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Вилла в Oelasin, Индонезия
Вилла
Oelasin, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 507 м²
Остров Роте, расположенный в Восточной Нуса-Тенгаре, Индонезия, славится своей нетронутой пр…
$708,467
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Параметры недвижимости в Rote Ndao, Индонезия

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