Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Pejeng
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Pejeng, Индонезия

Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
A boutique Apartment Complex on a Hill With Breathtaking Views of The Jungle and Rice Fields in Ubud в Pejeng, Индонезия
A boutique Apartment Complex on a Hill With Breathtaking Views of The Jungle and Rice Fields in Ubud
Pejeng, Индонезия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Расположенные на живописном холме в Убуде, апартаменты предлагают захватывающий вид на пышны…
$3,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти