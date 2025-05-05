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Квартиры-студии с видом на море в Северной Куте, Индонезия

Чангу
30
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Студия 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
$270,000
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Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

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