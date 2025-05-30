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Виллы с террасой в Lombok Utara, Индонезия

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2 объекта найдено
Вилла в Lombok Utara, Индонезия
Вилла
Lombok Utara, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается шикарная вилла с одной спальней и бассейном в виде лагуны посреди бирюзового моря,…
$406,050
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Вилла в Lombok Utara, Индонезия
Вилла
Lombok Utara, Индонезия
Количество спален 2
Продается шикарная вилла с двумя спальнями и собственным бассейном посреди бирюзового моря, …
$700,100
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Параметры недвижимости в Lombok Utara, Индонезия

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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