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Виллы с бассейном в Lombok Utara, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла в Lombok Utara, Индонезия
Вилла
Lombok Utara, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается шикарная вилла с одной спальней и бассейном в виде лагуны посреди бирюзового моря,…
$406,050
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Параметры недвижимости в Lombok Utara, Индонезия

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с террасой
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