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Квартиры с гаражом в Kecamatan Karangasem, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Candidasa, Индонезия
Квартира 2 спальни
Candidasa, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
?️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
$250,000
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Параметры недвижимости в Kecamatan Karangasem, Индонезия

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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