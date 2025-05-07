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Дома в Карангасем, Индонезия

Kecamatan Karangasem
52
Candidasa
7
52 объекта найдено
Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Комплекс предлагает уникальное сочетание превосходства природы и архитектурного мастерства. …
$187,993
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Роскошная квартира OceanView в престижном Пандаве - 1 спальня с удобствами курортного стиляЦ…
$125,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 450 м²
Эта великолепная вилла, расположена в живописном районе Пандава на полуострове Букит, Бали, …
$1,43 млн
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 73 м²
Добро пожаловать в утопический мир роскоши и умиротворения, встречайте великолепные виллы в …
$318,874
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 102 м²
Этот закрытый комплекс вилл предлагает уникальную возможность жить на одном из самых привлек…
$228,447
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Вилла 1 комната в Ujung, Индонезия
Вилла 1 комната
Ujung, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Вилла в стадии строительства от известного застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия …
$150,000
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Вилла 2 комнаты в Candidasa, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Candidasa, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую…
$225,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 102 м²
Уютные двухэтажные виллы, расположенные на живописном полуострове Букит в 10 минутах езды от…
$237,965
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Эксклюзивный комплекс вилл на острове Бали в прекрасном районе Букит, всего в 500 метрах от …
$209,409
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Старт продаж – с 1 декабря!  Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс на берегу океана,…
$159,913
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Таунхаус в Bukit, Индонезия
Таунхаус
Bukit, Индонезия
Площадь 55 м²
Комплекс с премиальными пентхаусами  – это идеальное место для ценителей серфинга, расположе…
$257,003
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 73 м²
Роскошные виллы в городе-крепости представляют собой уникальное объединение стиля, комфорта …
$250,149
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 285 м²
Вилла с 4 спальнями и сауной – это идеальный выбор для тех, кто ищет дом на побережье Букит,…
$599,673
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 550 м²
Роскошная вилла на Буките — уникальное сочетание индустриальной эстетики и шарма. Вилла обще…
$2,28 млн
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Старт продаж! Представляем уникальный жилой комплекс на Бали — идеальное сочетание живописи …
$180,854
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Таунхаус в Bukit, Индонезия
Таунхаус
Bukit, Индонезия
Площадь 81 м²
Уникальный комплекс таунхаусов и вилл, расположенный в одном из самых живописных мест Бали, …
$227,937
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Таунхаус в Bukit, Индонезия
Таунхаус
Bukit, Индонезия
Площадь 70 м²
Добро пожаловать в роскошный закрытый комплекс с таунхаусами с видами на океан - ваш оазис н…
$239,869
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 151 м²
Комплекс из трех вилл, в котором осталась последняя доступная для продажи вилла. Комплекс ра…
$285,559
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 238 м²
PRE SALE! На живописном острове Бали, в престижном районе Унгасан на полуострове Букит, комп…
$447,375
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Вилла 2 комнаты в Candidasa, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Candidasa, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую…
$225,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Discover refined living with this exquisite leasehold villa in the tranquil yet desirable ar…
$188,955
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BNBPROFITS
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Таунхаус в Bukit, Индонезия
Таунхаус
Bukit, Индонезия
Площадь 58 м²
Эксклюзивный пентхаус в закрытом комплексе роскошных вилл и апартаментов с захватывающим вид…
$199,892
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Дом 5 комнат в Candidasa, Индонезия
Дом 5 комнат
Candidasa, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
⭐️ Крутейшая локация. Этот проект - точка притяжения на Бали.Готовность - 2025 год. Чистый Д…
$1,90 млн
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Зарубежная недвижимость
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 75 м²
Эксклюзивная вилла с собственным бассейном в топовой локации Букита, Меласти. С этой виллой …
$299,837
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Вилла 5 комнат в Candidasa, Индонезия
Вилла 5 комнат
Candidasa, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
$1,90 млн
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 63 м²
Комплекс вилл возле пляжа Баланган. Полуостров Букит на Бали — это идеальное место для сочет…
$209,410
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 70 м²
Уникальный комплекс с собственной инфраструктурой класса 5*. Комплекс включает 16 вилл и гар…
$180,854
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 143 м²
Виллы, расположенные на живописном участке с захватывающими видами на берегу океана, предста…
$228,447
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Hayat
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Experience luxury and convenience in this exquisite leasehold villa located in the peaceful …
$188,691
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BNBPROFITS
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 48 м²
Уникальный комплекс с собственной инфраструктурой класса 5* на Буките. Комплекс включает 7 в…
$161,817
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Hayat
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Типы недвижимости в Карангасем

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Карангасем, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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