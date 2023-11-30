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Жильё в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия

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18 объектов найдено
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением в Balai Desa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением
Balai Desa, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Готовая одноэтажная вилла с 1 спальней и общей площадью земельного участка от 200 кв.м., иде…
€131,250
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Alesinvest Group
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы в Sengkol, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы
Sengkol, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Yara, созданная в минималистичной, но элегантной стилистике, …
€71,000
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Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sengkol, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sengkol, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная двухэтажная вилла с двумя спальнями и ванными комнатами, расположенная в престижно…
€279,000
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Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 372 м²
Трехкомнатная вилла на вершине холма, которая находится на территории пятизвездочного бутик-…
Цена по запросу
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Alesinvest Group
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Дизайнерские апартаменты с 2 спальнями и 2 ванными комнатами на берегу моря в комплексе, рас…
€203,000
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Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Дизайнерские апартаменты премиум-класса с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в комплексе, рас…
€338,000
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Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Дизайнерские апартаменты с 1 спальней и видом на горы в комплексе, расположенном в самом сер…
€176,000
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Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Дизайнерские апартаменты с 1 спальней и видом на горы в комплексе, расположенном в самом сер…
€133,000
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Alesinvest Group
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Дизайнерские апартаменты с 1 спальней в комплексе, расположенном в самом сердце острова Ломб…
€92,000
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Alesinvest Group
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Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная вилла на пляже, которая находится на территории пятизвездочного бутик-комплекс…
Цена по запросу
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Alesinvest Group
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Вилла 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Шикарная вилла с 2 спальнями и 3 ванными комнатами в средиземноморском стиле, расположенная …
€145,000
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Alesinvest Group
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Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Шикарная вилла с 1 спальней и 2 ванными комнатами в средиземноморском стиле, расположенная в…
€95,000
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Alesinvest Group
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Дом 2 спальни с садом, с Pool, с children gardern в Bumbangku, Индонезия
Дом 2 спальни с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Бутик резорт KUARA на острове Ломбок (он находится в 35 минутах на самолете от Бали и там ес…
€1,20 млн
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Дом 1 спальня с садом, с Pool, с children gardern в Bumbangku, Индонезия
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Бутик резорт KUARA на острове Ломбок (он находится в 35 минутах на самолете от Бали и там ес…
€477,000
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Дом 1 спальня с садом, с Pool, с children gardern в Bumbangku, Индонезия
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Бутик резорт KUARA на острове Ломбок (он находится в 35 минутах на самолете от Бали и там ес…
€275,000
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Дом 2 спальни с садом, с Pool, с children gardern в Bumbangku, Индонезия
Дом 2 спальни с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Бутик резорт KUARA на острове Ломбок (он находится в 35 минутах на самолете от Бали и там ес…
€698,500
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Дом 1 спальня с садом, с Pool, с children gardern в Bumbangku, Индонезия
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Бутик резорт KUARA на острове Ломбок (он находится в 35 минутах на самолете от Бали и там ес…
€583,000
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Дом 2 спальни с садом, с Pool, с children gardern в Bumbangku, Индонезия
Дом 2 спальни с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Бутик резорт KUARA на острове Ломбок (он находится в 35 минутах на самолете от Бали и там ес…
€747,500
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Параметры недвижимости в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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