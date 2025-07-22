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Квартиры с садом в Восточной Нуса-Тенгара, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 1 спальня
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Редкая возможность: роскошный обзор океана Квартира с 1 кроватью на побережье СумбавыПредпро…
$170,000
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Параметры недвижимости в Восточной Нуса-Тенгара, Индонезия

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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