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Квартиры-студии с видом на море в Денпасаре, Индонезия

Sanur
6
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Sanur Kaja, Индонезия
Студия 1 комната
Sanur Kaja, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Hoвый прoeкт в Сануре - самом престижном и удобном для жизни районе острoва Бaли. Рre-sale!…
$94,500
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Параметры недвижимости в Денпасаре, Индонезия

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