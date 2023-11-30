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Венгрия
Земельные участки
Zalaszentgroti jaras
Земельные участки в Zalaszentgroti jaras, Венгрия
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21 объект найдено
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Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
6 338 м²
€30,555
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
5 112 м²
€13,816
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Земельные участки
Szalapa, Венгрия
2 911 м²
€14,613
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Земельные участки
Szalapa, Венгрия
3 132 м²
€18,599
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Земельные участки
Szalapa, Венгрия
221 м²
€3,985
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
700 м²
€26,304
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
758 м²
€26,304
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Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
1 159 м²
€2,790
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Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
2 313 м²
€5,580
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
717 м²
€23,647
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
720 м²
€13,019
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
896 м²
€14,613
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
6 530 м²
€17,270
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Земельные участки
Залабер, Венгрия
3 977 м²
€6,642
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
1 040 м²
€14,082
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
10 000 м²
€51,810
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Земельные участки
Залабер, Венгрия
2 322 м²
€3,959
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Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
2 662 м²
€3,454
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
933 м²
€15,243
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
1 574 м²
€20,998
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Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
4 658 м²
€33,902
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