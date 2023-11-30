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Земельные участки в Zalaszentgroti jaras, Венгрия

21 объект найдено
Земельные участки в Заласентгрот, Венгрия
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
Площадь 6 338 м²
€30,555
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 5 112 м²
€13,816
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Земельные участки в Szalapa, Венгрия
Земельные участки
Szalapa, Венгрия
Площадь 2 911 м²
€14,613
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Земельные участки в Szalapa, Венгрия
Земельные участки
Szalapa, Венгрия
Площадь 3 132 м²
€18,599
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Земельные участки в Szalapa, Венгрия
Земельные участки
Szalapa, Венгрия
Площадь 221 м²
€3,985
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 700 м²
€26,304
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 758 м²
€26,304
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Земельные участки в Заласентгрот, Венгрия
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
Площадь 1 159 м²
€2,790
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Земельные участки в Заласентгрот, Венгрия
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
Площадь 2 313 м²
€5,580
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 717 м²
€23,647
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 720 м²
€13,019
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 896 м²
€14,613
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 6 530 м²
€17,270
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Земельные участки в Залабер, Венгрия
Земельные участки
Залабер, Венгрия
Площадь 3 977 м²
€6,642
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 1 040 м²
€14,082
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€51,810
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Земельные участки в Залабер, Венгрия
Земельные участки
Залабер, Венгрия
Площадь 2 322 м²
€3,959
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Земельные участки в Заласентгрот, Венгрия
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
Площадь 2 662 м²
€3,454
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 933 м²
€15,243
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 1 574 м²
€20,998
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Земельные участки в Заласентгрот, Венгрия
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
Площадь 4 658 м²
€33,902
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