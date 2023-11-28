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Земельные участки в Zalakaros, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
€24,997
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Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
Площадь 1 300 м²
€63,125
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Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
Площадь 5 162 м²
€78,573
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Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€86,833
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Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
Площадь 933 м²
€24,550
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Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
Площадь 3 006 м²
€150,380
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Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
Площадь 1 251 м²
€22,340
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Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
Площадь 3 929 м²
€149,985
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