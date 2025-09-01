Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Zalaegerszegi jaras
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Zalaegerszegi jaras, Венгрия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Вилла 6 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Данный объект площадью около 487 гектаров выставлен на продажу в медье Зала (северо-запад Ве…
$5,03 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Zalaegerszegi jaras, Венгрия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти