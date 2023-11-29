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Коммерческая недвижимость в Zalaegerszegi jaras, Венгрия

Залаэгерсег
12
19 объектов найдено
Коммерческая в Egervar, Венгрия
Коммерческая
Egervar, Венгрия
Площадь 580 м²
€183,199
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 39 м²
€49,797
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Коммерческая в Kustanszeg, Венгрия
Коммерческая
Kustanszeg, Венгрия
Площадь 200 м²
€311,884
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 35 м²
€45,865
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 74 м²
€98,283
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 72 м²
€43,301
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Коммерческая в Gutorfoelde, Венгрия
Коммерческая
Gutorfoelde, Венгрия
Площадь 79 349 м²
€711,162
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Коммерческая в Zalaszentmihaly, Венгрия
Коммерческая
Zalaszentmihaly, Венгрия
Площадь 150 м²
€104,573
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 56 м²
€78,467
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 97 м²
€117,677
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 36 м²
€49,600
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Коммерческая в Teskand, Венгрия
Коммерческая
Teskand, Венгрия
Площадь 202 м²
€118,527
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 44 м²
€69,191
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 540 м²
€708,567
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Коммерческая в Gutorfoelde, Венгрия
Коммерческая
Gutorfoelde, Венгрия
Площадь 80 м²
€26,243
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Коммерческая 1 ванная в Zalaszentmihaly, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Zalaszentmihaly, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
€31,492
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 100 м²
€70,853
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Инвестиционная в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 379 м²
€136,964
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 30 м²
€43,301
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