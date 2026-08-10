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Коммерческая недвижимость в Zalaegerszegi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 800 м² в Надьлендьель, Венгрия
Коммерческое помещение 1 800 м²
Надьлендьель, Венгрия
Площадь 1 800 м²
Для предпринимателей, желающих эмигрировать со своим деревообрабатывающим бизнесом из-за эко…
$846,750
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