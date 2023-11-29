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Квартиры в медье Веспрем, Венгрия

двухкомнатные
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88 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ревфюлёп, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ревфюлёп, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€196,686
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Квартира 3 комнаты в Ревфюлёп, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Ревфюлёп, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€222,910
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Квартира 1 комната в Айка, Венгрия
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€22,816
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Квартира 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
€120,372
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Квартира 1 комната в Варпалота, Венгрия
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€75,790
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€108,833
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€124,568
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€94,934
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Квартира 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€126,928
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Квартира 1 комната в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€78,648
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Квартира 1 комната в медье Веспрем, Венгрия
Квартира 1 комната
медье Веспрем, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€85,230
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€60,317
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€73,429
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Квартира 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€270,089
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Квартира 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€253,043
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Квартира 2 комнаты в Хаймашкер, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€45,893
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Квартира 3 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€87,328
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Квартира 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 70 м²
€157,086
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Квартира 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€70,020
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Квартира 2 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 76 м²
€178,328
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€65,300
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Квартира 2 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€70,545
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€60,055
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Квартира 2 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€126,141
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€73,429
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Квартира 1 комната в Варпалота, Венгрия
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€50,876
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Квартира 4 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€86,542
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Квартира 2 комнаты в Петфюрде, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Петфюрде, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€48,516
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Квартира 4 комнаты в Balatonudvari, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Balatonudvari, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€343,544
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Квартира 2 комнаты в Balatonudvari, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonudvari, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€138,729
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Параметры недвижимости в медье Веспрем, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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