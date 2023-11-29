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Квартиры в медье Ваш, Венгрия

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56 объектов найдено
Квартира 1 комната в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€67,165
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Квартира 4 комнаты в Uraiujfalu, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€78,755
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€105,357
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Квартира 2 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€67,881
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Квартира 3 комнаты в Шарвар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€72,074
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€76,121
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Квартира 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
€233,258
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Квартира 5 комнат в Кёсег, Венгрия
Квартира 5 комнат
Кёсег, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 214 м²
€235,879
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€83,868
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€98,283
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Квартира 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€227,309
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€127,746
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€44,513
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Квартира 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€131,433
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€105,331
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€67,881
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€69,977
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€72,074
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Квартира 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€131,512
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€67,881
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Квартира 6 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€152,505
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Квартира 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
€77,316
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Квартира 1 комната в Кёрменд, Венгрия
Квартира 1 комната
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€58,970
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Квартира 4 комнаты в Se, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Se, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€91,924
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Квартира 3 комнаты в Koszegdoroszlo, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€81,652
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Квартира 1 комната в Цельдёмёльк, Венгрия
Квартира 1 комната
Цельдёмёльк, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 23 м²
€17,036
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Квартира 3 комнаты в Koszegdoroszlo, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€81,247
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Квартира 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€73,487
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Квартира 1 комната в Sitke, Венгрия
Квартира 1 комната
Sitke, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€26,076
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Квартира 3 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€70,502
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Параметры недвижимости в медье Ваш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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