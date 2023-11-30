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Земельные участки в Teti jaras, Венгрия

5 объектов найдено
Земельные участки в Gyorszemere, Венгрия
Земельные участки
Gyorszemere, Венгрия
Площадь 580 000 м²
К югу от Дьера продаются два земельных участка площадью около 32 га и около 26 га. В настоящ…
€4,70 млн
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Земельные участки в Gyorszemere, Венгрия
Земельные участки
Gyorszemere, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€34,092
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Земельные участки в Szerecseny, Венгрия
Земельные участки
Szerecseny, Венгрия
Площадь 974 м²
€12,326
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Земельные участки в Szerecseny, Венгрия
Земельные участки
Szerecseny, Венгрия
Площадь 984 м²
€12,326
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Земельные участки в Gyorszemere, Венгрия
Земельные участки
Gyorszemere, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€70,545
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