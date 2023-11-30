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Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 720 м²
€28,961
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Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 7 370 м²
€31,618
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Земельные участки в Кёрнье, Венгрия
Земельные участки
Кёрнье, Венгрия
Площадь 20 000 м²
Near the Tata-Tatabánya-Környe industrial park (administratively in the interior of Környe),…
€183,967
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Земельные участки в Кёрнье, Венгрия
Земельные участки
Кёрнье, Венгрия
Площадь 150 000 м²
В индустриальном парке Tata-Tatabánya-Környe ( административно расположен на окраине Кернье …
€683,304
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Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 1 307 м²
€25,913
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Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 80 000 м²
€76,215
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Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 8 092 м²
€136,661
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Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€814,709
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